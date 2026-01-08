Показахме зрялост, доволен е Киву

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира победата на своя отбор с 2:0 над Парма в мач от 19-ия кръг на Серия "А". Успехът позволи на "нерадзурите" да запазят лидерската си позиция в класирането.

„Никога не е лесно да се играе в Серия "А". Винаги трябва да доказваш на какво си способен, защото срещу себе си имаш съперници, които могат да те затруднят. Метеорологичните условия също не бяха в наша полза, но изиграхме сериозен мач и показахме зрялост. Опитвахме се да пробием защитната им линия, подавахме по-често през центъра и отправяхме повече удари извън наказателното поле. Най-важното е победата", каза Киву.

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

„Дали положителните цифри ме радват? Приятно е да се чете статистиката, но по-важни са отношението на отбора и желанието да продължим по същия начин през сезона. Повтарям, в Серия "А" никога не е лесно. Винаги има предизвикателства, защото всеки път, когато загубиш топката, знаеш, че съперникът ще организира контраатака. Справихме се добре, като не допуснахме твърде много опасности. Можехме да бъдем по-търпеливи и да правим по-качествени центрирания", подчерта румънският специалист.

"Всички играчи са важни, както Акамжи, така и Бисек, Ачерби и Де Фрай. Карлос Аугусто също изигра отличен мач днес. Никога не е лесно да се играе срещу такива отбори и винаги трябва да си концентриран, в противен случай рискуваш“, сподели Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages