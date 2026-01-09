Алегри: Това е урок по зрялост, който трябва да научим

Треньорът на Милан, Масимилиано Алегри, не скри разочарованието си след равенството 1:1 с Дженоа. Според него този мач трябва да е урок по зрялост за неговия тим, който трябва да се научи как да печели подобни срещи, ако иска да преследва по-големи цели.

„Във футбола получаваш това, което ти дава резултатът. Трябва да гледаме позитивите, въпреки трудното първо полувреме. Те тичаха, пазеха персонално Модрич, а ние имахме две-три добри възможности да отбележим. След това допуснахме гол. През второто полувреме историята беше различна: увеличихме интензивността, а те се прибраха малко по-дълбоко. Това са нещата, в които трябва да израснем. В хода на един сезон има такива мачове, в които до 91-ата минута ти остават четири минути, за да се бориш за победата срещу отбор, който в този момент е в голямо психологическо затруднение. Трябва да създадеш няколко опасни ситуации, като доближиш топката до наказателното поле, без да се излагаш на контраатака, която ни постави в опасност от загуба. Това е урок по зрялост, който трябва да научим. За да завършим в топ четири, точките са много важни“, започна Алегри.

„Не може да очакваш един мач да реши проблем, освен ако не е последният. Трябва да подобрим ясната си мисъл, когато доближаваме топката до вратата. В последните два мача бяхме много добри в поддържането на баланс, но тази вечер ни липсваше търпение след 1:0. Станахме твърде прибързани, а прибързаността не води до никъде“, продължи наставникът.

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Той коментира и голът, който тимът му допусна и как той се отрази на мача.

„Коломбо се справи добре там, но и Габия се подхлъзна в тази ситуация. Бяхме твърде прибързани; мачовете продължават 100 минути. Ако не вкараш, не трябва да допускаш гол, а щом не допуснеш, съперникът постепенно губи сили. Нужно е малко търпение. Това е важен момент, труден момент. Всички мачове са важни, трябва да подхождаме към тях спокойно. Разочароващо е, че не спечелихме днес у дома. Отборът отправи много удари, създаде много положения, но в крайна сметка всичко беше абсолютно безполезно. Всъщност накрая имахме късмет, защото те пропуснаха дузпата. Сега ще се подготвим за Фиорентина, ще бъде много труден мач. Разполагаме с почти всички играчи, така че ще видим дали можем да направим правилния избор“, допълни Алегри.

Накрая той коментира и представянето на голямата звезда Рафаел Леао.

„Той имаше две-три ситуации при открита игра, в които можеше да се справи по-добре, но не е в страхотна форма. Тази вечер той беше също толкова решаващ, колкото и в другите мачове, и в крайна сметка отбеляза изравнителния гол“, завърши италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages