Интер рядко греши срещу Парма

Парма и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 21-вия кръг италианската Серия "А". Двубоят е от 21:45 часа на стадион "Енио Тардини" и ще бъде ръководен от Андреа Коломбо. Домакините се борят за оцеляване, а гостите се стремят да затвърдят лидерската си позиция.

Интер води в класирането с 39 точки след 17 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 38 вкарани и само 15 допуснати гола, а в последните седмици повишиха нивото на представянето си и са фаворит номер 1 за титлата.



Парма се намира в долната половина на таблицата с 18 точки. "Дуковете" имат само 12 отбелязани гола и 19 допуснати. За тях този мач е възможност да се отдалечат от зоната на изпадащите, която е на 6 точки.

Парма показва непостоянство в последните си пет мача с две победи, едно равенство среща и две загуби. Отборът завърши наравно 1:1 със Сасуоло, преди това постигна победа с 1:0 срещу Фиорентина, отстъпи с 0:1 на Лацио, спечели със същия резултат като гост на Пиза, а в Купата на Италия Парма отпадна след загуба с 1:2 от Болоня.



Интер демонстрира добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. В първенството "нерадзурите" победиха Болоня с 3:1 и Аталанта с 1:0 . За Суперкупата на Италия тимът завърши 1:1 с Болоня, но отстъпи с дузпи, а преди това победи Дженоа с 2:1. Единствената загуба дойде в Шампионската лига срещу Ливърпул с 0:1.

Парма ще трябва да се справя без трима контузени играчи - защитникът Абдулайе Н'Диайе, вратарят Зион Сузуки и нападателят Матия Фриган. Под въпрос за мача остава и нападателят Адриан Бенедичак, чието участие ще бъде решено непосредствено преди срещата. Звездата Матео Пелегрино се очаква да води атаката на "дуковете".



Интер също има проблеми с контузии, като петима играчи са извън строя - полузащитникът Анди Диуф, защитниците Матео Дармиан, Дензъл Дъмфрис и Томас Паласиос, както и вратарят Рафаеле Ди Дженаро. Въпреки тези отсъствия, Кристиан Киву разполага с достатъчно качествени играчи, водени от Лаутаро Мартинес, който се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Парма.

Последният път, когато Парма и Интер се срещнаха, беше на 5 април 2025 г. в мач от Серия "А", който завърши с равенство 2:2 на стадион "Енио Тардини". Преди това, на 6 декември 2024 г., Интер победи с 3:1. В Купата на Италия на 10 януари 2023 г. Интер надделя с 2:1.



Парма няма победа над "нерадзурите" от 2018 година, когато се наложи с 1:0 на "Сан Сиро".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages