Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион

Президентът на Милан Паоло Скарони заяви, че новият стадион ще доближи феновете на тима до терена. „Росонерите“ и Интер получиха възможността да построят ново съоръжение, след като Общинският съвет на Милано одобри продажбата на земята около “Сан Сиро. Старият стадион е планиран за събаряне.

По късна доба: Милан и Интер получиха “зелена светлина” за “Сан Сиро”

„Най-накрая завършихме първия мач, който беше фундаментален. Работихме по него много години, може би дори твърде много. Винаги съм участвал. Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион, който ще бъде отворен всеки ден, както във всички най-важни градове в Европа, но нашият стадион ще бъде още по-красив. “Сан Сиро” е стар, но има една фундаментална характеристика: можете да гледате мача много добре. Новият стадион ще бъде още по-добър, защото феновете ще бъдат по-близо до терена“, заяви Скарони в интервю за La Repubblica.

🔴⚫️ AC Milan president Paolo Scaroni confirms new stadium plans! 🏟️✅



"The goal is to give the fans and the city a modern facility. It will be done by Norman Foster, a great architect. We will give Milan the most beautiful stadium in Europe, perhaps in the world." (@DiMarzio) pic.twitter.com/LQ7GvK6Grb — EuroFoot (@eurofootcom) October 1, 2025

Според предварителна информация новото съоръжение ще има капацитет от 71 500 зрители, а строителството му ще започне през 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages