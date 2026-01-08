Начало на мача: Милан 0:0 Дженоа

Отборите на Милан и Дженоа закриват първия полусезон в Серия "А" с мача помежду си на “Джузепе Меаца” от междинния 19-и кръг на първенството, като резултатът засега е 0:0.

Масимилиано Алегри е предприел три промени в стартовия си състав в своя мач номер 200 начело на Милан. В центъра на отбраната се завръща Матео Габия за сметка на Кони Де Винтер, като Страхиня Павлович ще играе редом до него, така че Давиде Бартезаги ще действа на обичайната си позиция по левия фланг, пращайки Первис Еступинян на пейката. Най-съществената промяна е в атака, където вместо Рубен Лофтъс-Чийк стартира голмайсторът на тима Кристиан Пулишич и така едва за втори път през сезона той ще си партнира от първата минута с Рафаел Леао в мач от Серия "А". Гостите пък също са подредени в 3-5-2 с преотстъпения от “росонерите” Лоренцо Коломбо и Витиня като нападатели.

𝙈𝘼𝙓 2️⃣0️⃣0️⃣ 𝘼𝙇𝙇𝙀𝙂𝙍𝙄



Another milestone in the Rossoneri dugout 😍 pic.twitter.com/6LItB3My19 — AC Milan (@acmilan) January 8, 2026

МИЛАН - ДЖЕНОА 0:0



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Пулишич, Леао



Дженоа: Леали, Маркандали, Йостигор, Васкес, Нортън-Къфи, Малиновский, Френдруп, Торсби, Мартин, Коломбо, Витиня

Снимки: Gettyimages