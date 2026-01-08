Интер е приготвил над 20 милиона за сина на бивша звезда на Реал, Сити и Милан

От Интер са готови да привлекат 18-годишния Робиньо Жуниор от Сантос, твърди UOL Esporte. Той е син на някогашната звезда на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Милан Робиньо.

Според информацията “нерадзурите” засега не са отправили официална оферта до клуба на Неймар, но са предвидили за неговия съотборник около 22 млн. евро, от които твърдата сума е 18 млн. Самият Робиньо-младши дори е посетил клубната база покрай коледните празници, когато е пътувал до Италия. Засега талантливият бразилец не бърза да напуска родния си клуб, но е възможно да се стигне до негов трансфер през лятото.

🚨 #Inter remains interested in Santos forward, Robinho Jr. and is the club most interested in the 18-year-old. 🇧🇷



Robinho Jr. travelled to Italy over the holidays and visited #Inter’s training facilities. The club has floated the idea of an offer of €18M + €4M in potential… pic.twitter.com/RC3NLlMaKk — Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 8, 2026

Тийнейджърът може да действа на различни позиции в атаката, като е използван основно като ляво крило. До момента той има 15 мача за първия състав на Сантос със само една асистенция, но в почти всички двубои е влизал като резерва.

