Вход / Регистрирай се
  3. Интер е приготвил над 20 милиона за сина на бивша звезда на Реал, Сити и Милан

Интер е приготвил над 20 милиона за сина на бивша звезда на Реал, Сити и Милан

  • 8 яну 2026 | 20:12
  • 5352
  • 0

От Интер са готови да привлекат 18-годишния Робиньо Жуниор от Сантос, твърди UOL Esporte. Той е син на някогашната звезда на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Милан Робиньо.

Според информацията “нерадзурите” засега не са отправили официална оферта до клуба на Неймар, но са предвидили за неговия съотборник около 22 млн. евро, от които твърдата сума е 18 млн. Самият Робиньо-младши дори е посетил клубната база покрай коледните празници, когато е пътувал до Италия. Засега талантливият бразилец не бърза да напуска родния си клуб, но е възможно да се стигне до негов трансфер през лятото.

Тийнейджърът може да действа на различни позиции в атаката, като е използван основно като ляво крило. До момента той има 15 мача за първия състав на Сантос със само една асистенция, но в почти всички двубои е влизал като резерва.

Снимки: Gettyimages

