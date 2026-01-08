Интер прати аржентински нападател в неговата родина

От Интер официално преотстъпиха аржентинския атакуващ халф Валентин Карбони на Расинг Клуб до края на годината, като в сделката между двата клуба няма опция за закупуването на 20-годишния играч.

Така младият талант за първи път ще има възможността да играе в своята родина. Той е юноша именно на “нерадзурите”, но има едва девет мача с един гол за първия състав на клуба. Това ще бъде негов четвърти пореден наем след тези в Монца, Марсилия и Дженоа, където игра през първия полусезон. При “грифоните” офанзивният футболист, който има три двубоя за Аржентина, отбеляза само едно попадение в 15 срещи.

От Расинг решиха да представят Карбони в компанията на спортния директор Себастиан Саха и президента Диего Милито, който е легенда именно на Интер. Също така от аржентинския гранд “Змията” купи своя капитан Лаутаро Мартинес през 2018 година.

Feliz y en el lugar más lindo del Mundo ✅ pic.twitter.com/NbxyaVJvpD — Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026