Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Клуб
  3. Интер прати аржентински нападател в неговата родина

Интер прати аржентински нападател в неговата родина

  • 8 яну 2026 | 22:45
  • 405
  • 0
Интер прати аржентински нападател в неговата родина

От Интер официално преотстъпиха аржентинския атакуващ халф Валентин Карбони на Расинг Клуб до края на годината, като в сделката между двата клуба няма опция за закупуването на 20-годишния играч.

Така младият талант за първи път ще има възможността да играе в своята родина. Той е юноша именно на “нерадзурите”, но има едва девет мача с един гол за първия състав на клуба. Това ще бъде негов четвърти пореден наем след тези в Монца, Марсилия и Дженоа, където игра през първия полусезон. При “грифоните” офанзивният футболист, който има три двубоя за Аржентина, отбеляза само едно попадение в 15 срещи.

От Расинг решиха да представят Карбони в компанията на спортния директор Себастиан Саха и президента Диего Милито, който е легенда именно на Интер. Също така от аржентинския гранд “Змията” купи своя капитан Лаутаро Мартинес през 2018 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14812
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10382
  • 16
Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

  • 8 яну 2026 | 19:24
  • 1171
  • 0
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 951
  • 0
Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

  • 8 яну 2026 | 19:08
  • 952
  • 0
Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

  • 8 яну 2026 | 18:38
  • 2282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

  • 8 яну 2026 | 20:57
  • 7861
  • 12
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14812
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10382
  • 16
Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

  • 8 яну 2026 | 21:45
  • 3302
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 39084
  • 132
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 20956
  • 9