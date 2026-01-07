Популярни
  Милан
  2. Милан
  Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

  • 7 яну 2026 | 22:51
  • 414
  • 0
Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри е включен в списъка с участници в щафетата с Олимпийския огън за Зимните игри в Милано Кортина, съобщиха от футболния клуб в социалните мрежи.

„Масимилиано Алегри ще бъде удостоен с честта да носи олимпийския огън преди Игрите през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо. Поздравления, Мистер!“, написаха „росонерите“ в изявление.

Алегри преди това беше треньор на Милан от 2010 до 2014 година. Водил е още Ювентус, Каляри, Сасуоло и няколко други клуба. Спечелил е шест титли от Серия “А”, три Суперкупи на Италия и пет Купи на Италия.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари.

Снимки: Imago

