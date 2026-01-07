Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри е включен в списъка с участници в щафетата с Олимпийския огън за Зимните игри в Милано Кортина, съобщиха от футболния клуб в социалните мрежи.

„Масимилиано Алегри ще бъде удостоен с честта да носи олимпийския огън преди Игрите през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо. Поздравления, Мистер!“, написаха „росонерите“ в изявление.

Massimiliano Allegri will have the honour of carrying the Olympic Flame ahead of Milano Cortina 2026! ❄️



Complimenti Mister! 👏 pic.twitter.com/vXynAQ3tP9 — AC Milan (@acmilan) January 7, 2026

Алегри преди това беше треньор на Милан от 2010 до 2014 година. Водил е още Ювентус, Каляри, Сасуоло и няколко други клуба. Спечелил е шест титли от Серия “А”, три Суперкупи на Италия и пет Купи на Италия.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago