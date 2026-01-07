Пулишич и Леао най-после ще стартират заедно, увери Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че едва за втори път през този сезон ще може да разчита на тандема Кристиан Пулишич и Рафаел Леао, след като предишният случай беше при победата с 1:0 в дербито с Интер на 23 ноември. Това ще стане в утрешното домакинство на Дженоа, което ще бъде мач номер 200 за треньора начело на “росонерите”, който също така ще получи честта да бъде факлоносец на олимпийския огън на Милано Кортина 2026.

"Миналото ни помага да подобряваме бъдещето ни, за да се опитаме да поправим грешките, които сме допуснали. Що се отнася до олимпийския огън, щастлив съм. Това ще бъде вълнуващо и прекрасно преживяване. Благодаря на Италианския олимпийския комитет за тази възможност. В утрешния мач ще срещнем Дженоа, които редовно бележат в последните си десет мача. Те са тим, който доста се подобри при Даниеле Де Роси, като имат много добри стрелци. Един от тях е Лоренцо Коломбо, който се справя доста добре и се радвам за него, защото е изключително момче. Трябва да подходим с голямо уважение към този двубой. Вчерашните резултати повишиха квотата за място в Шампионската лига до 74 точки.

Пулишич и Леао играха заедно 20 минути в предишния мач. Ако всичко е наред днес и утре сутрин, би трябвало да са в стартовия състав, въпреки че все още не са във върхова форма. Пулишич има мускулен проблем, който го притеснява от време на време, а Леао има болки в адуктора, но всички трябва да играят добре като отбор. Тези месеци са важни, за да стигнем до март в топ кондиция със спокойствие и търпение. Леао трябва да се фокусира върху вкарването на голове, защото нападателите се оценяват според това. Нужно е да бележи, като в Каляри го направи, въпреки че не се чувстваше добре. Той продължава да има дискомфорт и може само да се подобрява предвид това, че пропусна няколко мача от първата част на сезона заради мускулни травми. Същото важи за Кристофър Нкунку, който няма да е на разположение утре. Надяваме се да е готов за Фиорентина, като глезенът му продължава да го тормози.

Състоянието на Никлас Фюлкруг се подобрява. Влезе като резерва в Каляри и показа, че е насреща и че има характеристики, с които не разполагахме. Той се представи добре и дано да има шансове да се разпише, защото се нуждаем от голове. Не очаквам нищо от трансферния пазар. Имам клуб, който се грижи за бъдещето на Милан. Игли Таре и Джорджо Фурлани работят усърдно, така че съм много спокоен. Що се отнася до Майк Менян, клубът работи за бъдещето на Милан. Имаме редица отлични играчи и ръководството се труди, за да имаме силно бъдеще. Важно е да завършим в топ 4. Лука Модрич пък не е изненада в технически аспект, а по-скоро по отношение на страстта към работата си и най-вече скромността, която показва на терена. Смешно ми е как, когато сбърка пас, той се ядосва на себе си и се извинява. Той е един страхотен пример за младите играчи. Не става въпрос толкова за технически качества, с които майката природа го е дарила, колкото за страстта и обичта, които днешните футболисти трябва да имат за спорта, който практикуват. Това прави разликата.

Дали Ювентус е кандидат за Скудетото? Те вече приключиха първия полусезон. Мисля, че квотата за титлата е 86-88 точки в зависимост от това как приключи първата половина от кампанията. За да стигнат този актив, отборите с по 36 точки трябва да спечелят 50 пункта през втория полусезон, а Юве са силен тим и може да го постигне. При Лучано Спалети те подобриха резултатите и представянето си. Ние обаче трябва да се концентрираме върху себе си и нашата цел: да стигнем март в топ 4 или близо до върха. Вчерашните резултати показаха, че това е сложно. Трябва да останем стъпили на земята, да сме балансирани и да подхождаме към мачовете с голяма сериозност, както беше в последните два. Срещите започват при 0:0 и не е като да имаме предимство, защото сме Милан", коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages