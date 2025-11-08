11-те на Левски и ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Левски и ЦСКА за дербито от 15-ия кръг на efbet Лига. Големият сблъсък се очаква с голям интерес, като около 30 000 зрители ще има по трибуните на стадион "Васил Левски". Привържениците на "сините", които имат огромен ентусиазъм преди този мач, изкупиха още в началото на седмицата всичките близо 18 000 билета, които имат на разположение.



Това е нормално, тъй като 26-кратните шампиони са еднолични лидери в първенството с преднина от пет точки пред втория ЦСКА 1948, което значи, че и при поражение ще останат на първо място.

Агитката на "червените" също се активизира и изкупи над 12 000 билета за срещата. Отборът на Христо Янев е в серия от четири поредни победи във всички турнири, след като тимът записа най-слабият старт в своята история. Отборът е на шеста позиция и се надява успех в дербито да върне тима в битката за първите места.

Наставникът на символичните домакините Хулио Веласкес има сериозен проблем, след като часове преди мача може би най-добрият играч на тима Радослав Кирилов се контузи и отпадна за мача. Така той е принуден да направи две промени от титуляри при успеха с 3:0 над Арда в Кърджали. Освен крилото, мачът не започва и Мазир Сула, който бе изритан много лошо предния кръг. На техни места стартират Акрам Бурас и Евертон Бала. Светослав Вуцов е под рамката, а Оливер Камдем, Кристиан Димитров,, Кристиан Макун и Майкон, са в защита, Георги Костадинов и Асен Митков са опорни халфове, а Акрам Бурас, Евертон Бала и Марин Петков действат зад Мустафа Сангаре.

Христо Янев пък направи само една промяна от успеха с 3:1 над Монтана в миналия уикенд на същия този стадион. Той пуска един защитник повече Теодор Иванов, който заменя Илиан Илиев-младши.

На вратата започва Фьодор Лапоухов, докато Адриан Лапеня, Теодор Иванов и Лумбард Делова са тримата централни защитници. Давид Пастор, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Бруно Жордао, Анжело Мартино са халфовете зад тандема Йоанис Питас и Леандро Годой.

ЛЕВСКИ 0:0 ЦСКА

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 12. Мустафа Сангаре

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 6 Бруно Жордао, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Радослав Гидженов