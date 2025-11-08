Бойко Величков: Победата не е грозна! Георги Костадинов беше за червен картон, има двоен аршин

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде мнението си след победата над Левски с 1:0 в голямото дерби на efbet Лига. Той изрази задоволство от успеха на "армейците" и похвали наставника на тима Христо Янев. Според Величков има двоен аршин в съдийството в мачовете на отбора от Борисовата градина.

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация и конюнктурата. Със сигурност е важна победата, защото серията ни от добри резултати продължава. Имахме цялото уважение към Левски като временен водач, като отбор, който дълго време не познаваше поражението, играят агресивно. Поздравления за Христо Янев, че намери как да неутрализира противника, намери слабите им страни. Наясно сме колко още работа има пред нас. Пътят, по който сме поели няма да изключва и по-слаби резултати. Това е само една малка стъпка, имаме много работа и имаме още много да наваксваме.

Дали не беше закъсняла смяната на Душан Керкез с Янев? Излишно е да коментираме това нещо, ръководството е действало правилно към тогавашния момент. Резултатите са си резултати, лошото ни класиране е факт, но позитивната серия е налице и говори за добрата работа на Христо Янев. Аз не бих нарекъл тази победа "грозна". Победата в дербито винаги е трудна, и това е сладката на победата. Но не е грозна. Знаем за силните им страни. Не използвал тип риторика като тази на Боримиров. Искаме да стигнем на върха, знаем, че ще е трудно. Виждаме по какъв начин ни се свири, виждаме двойния аршин.

В ситуацията с четирите жълти картона нямаше ли погалване, това е типичен червен картон за Георги Костадинов. Но здрав мач, достоен съперник. За дребнотемие и ние можем да извадим факти. Костадинов беше за червен картон. Колко трябваше да играем още? Засада се вдига веднага първото полувреме, а ситуацията продължава, не се оставя да завършим атаката. Първото полувреме чист фал на Сангаре срещу Делова, препъване отзад, следва центриране, не се отсъжда. В края Илиан Илиев е дръпнат в края и не се гледа, не се гледа. Нямаме претенции за червения картон. Говорих с Пастор, ударил го е", каза шефът на "червените".