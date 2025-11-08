Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много щастлив от победата с 1:0 в дербито срещу Левски. След срещата специалистът заяви, че е променил схемата и е пуснал тримча централни защитници, за да се противопоставят на Сангаре. Също така треньорът на "червените" е доволен, че двубоя пропусна звездата на "сините" Радослав Кирилов.

Янев се изненада, че реферът е дал 20 минути продължение на мача и защо не е санкционирал играчи на Левски с червени картони.

"Чаках 10 години този момент. Като нещо дълго чакано, за мен е специално. Бях сигурен, че ще направим добър мач, защото момчетата вярваха в себе си. Променихме всичко за три седмици, за да изненадаме Левски. Всичко ни се получи. Левски е първи в класирането, но ние ще се борим докрай. Левски е в най-добра форма в първенството, физически силен и динамичен. Днес най-важното е характера, борбеността и дисциплината. Ще се постараем да държим това ниво.

Левски за нас е достатъчно голям дразнител. Дори като побеждаваме трябва да бъдем смирени, колелото на живота се върти бързо. Вдигаме очакванията. Съжалявам, че не стартирахме по този начин в първенството. Има хора, които искат да се раздават. Футбол се играе със сърце и характер.

Излязохме с трима централни защитници, за да неутрализираме Сангаре. Добре е, че Ради не игра, защото е много силен футболист.

Днес срещнахме много трудности на терена, играхме 20 минути повече допълнително време. Видях прийоми от друг спорт, които не бяха наказани.

Тук сме да направим добър и силен отбор. Не е лека работа. Трябва да бъдем сплотени, да покажем, че заедно сме силни. Благодаря на ръководството и феновете! Тази победа е за всички, които ни обичат", каза щастливият Христо Янев.