  ЦСКА
  2. ЦСКА
Иванов: Емоцията е невероятна, направихме толкова хора щастливи

  • 8 ное 2025 | 17:59
  • 679
  • 0
Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов е доволен, че той и съотборниците му са направили много хора щастливи след победата с 1:0 над Левски.

"Емоцията е невероятна. Малките деца казват: може ли снимка, тениска? Бях с тениска на Жордао и те ми казват “Жордао”. Направихме толкова хора щастливи.

Щом в нашата врата няма гол, значи се е получила тактическата промяна на треньора. Играем повече млади българи. Няма по-хубаво нещо от това да играят родни футболисти. Всеки един отбор трябва да го прави", завирши Теодор Иванов.

