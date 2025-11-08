"Синьото" шествие преди дербито

Слушай на живо: Левски - ЦСКА
Феновете на Левски организираха шествие преди съботното дерби от 15-ия кръг на efbet Лига. Сборният пункт бе магазинът на бул. "Тодор Александров" 23.
Часът на дербито удари!
Шествието бе проследено в Sportal.bg.
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
Феновете на Левски организираха шествие преди съботното дерби от 15-ия кръг на efbet Лига. Сборният пункт бе магазинът на бул. "Тодор Александров" 23.
Шествието бе проследено в Sportal.bg.