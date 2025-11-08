Популярни
Левски изобрази запалянкото, който се превърна в синоним на вечна лоялност и любов към клуба

  • 8 ное 2025 | 15:36
  • 4080
  • 1

Феновете на Левски от сектор “Б” издигнаха две ефектни хореографии в началото на дербито с ЦСКА.

На първата от тях “сините” изобразиха 85-годишен мъж с бастун в ръка, а надписът бе красноречив:

“Верен на отбора си докрай!”

12 Левски : ЦСКА III

Става въпрос за 85-годишният запалянко на “сините”, който се появи на трибуните по време на мача с АЗ Алкмаар в Нидерландия, а снимката му нашумя като синоним на вечна лоялност и любов към клуба.

На втората хореография “сините” изобразиха емблемата на клуба.

12 Левски : ЦСКА III
Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

