Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Крилото на Левски Радослав Кирилов ще отсъства около десетина дни. Националът е получил травма в задната част на бедрото по време на тренировка вчера и това е причината за отсъствието му от дербито с ЦСКА и отпадането му от състава на България за мачовете с Турция и Грузия.

Голям удар по Левски часове преди дербито!

“Вчера на тренировка Ради е почувствал болка отзад в бедрото и това е причината за отсъствието му. Мисля, че десет максимум 12 дни ще бъде извън игра”, каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров при влизането си на стадион “Васил Левски” за мача с “червените”.

