Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Костадинов: Това е един добър урок за нас

Костадинов: Това е един добър урок за нас

  • 8 ное 2025 | 17:59
  • 584
  • 0
Костадинов: Това е един добър урок за нас

Халфът на Левски Георги Костадинов говори след поражението на тима с 0:1 от ЦСКА в дербито то 15-ия кръг на еfbet Лига.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Първото полувреме бе много добро за нас. Тотално ги надиграхме, но не си реализирахме ситуациите. Изпуснахме концентрация и това доведе до загубата. Това е един добър урок за нас. Този мач ни показа, че трябва да работим още. Имаме страхотен отбор и треньор, но трябва да показваме по-добра игра.

Трябва да направим анализ и да гледаме напред. Едно полувреме не е достатъчно. Трябва много здрава работа, за да продължим с победите", заяви Костадинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ОФК Хасково с трета поредна победа

ОФК Хасково с трета поредна победа

  • 8 ное 2025 | 15:24
  • 934
  • 0
Изиграха се пет мача

Изиграха се пет мача

  • 8 ное 2025 | 16:25
  • 21830
  • 6
Батков: Не е моментът за историческа победа, но е важно да бием

Батков: Не е моментът за историческа победа, но е важно да бием

  • 8 ное 2025 | 15:01
  • 1630
  • 2
Божидар Искренов: Такъв мач се печели с голямо сърце

Божидар Искренов: Такъв мач се печели с голямо сърце

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 1819
  • 0
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 49494
  • 11
Устрем удари Олимпик

Устрем удари Олимпик

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 182811
  • 617
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 5811
  • 14
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 16945
  • 21
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 9639
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив (Пд) 0:0 Берое

  • 8 ное 2025 | 18:04
  • 4146
  • 3
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 34324
  • 29