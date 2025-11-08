Костадинов: Това е един добър урок за нас

Халфът на Левски Георги Костадинов говори след поражението на тима с 0:1 от ЦСКА в дербито то 15-ия кръг на еfbet Лига.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Първото полувреме бе много добро за нас. Тотално ги надиграхме, но не си реализирахме ситуациите. Изпуснахме концентрация и това доведе до загубата. Това е един добър урок за нас. Този мач ни показа, че трябва да работим още. Имаме страхотен отбор и треньор, но трябва да показваме по-добра игра.

Трябва да направим анализ и да гледаме напред. Едно полувреме не е достатъчно. Трябва много здрава работа, за да продължим с победите", заяви Костадинов.