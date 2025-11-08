Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от загубата на тима в дербито с ЦСКА. Испанецът е на мнение, че двубоят е протекъл в две различни части, като през второто полувреме специалистът смята, че това не е било футбол и друг спорт. Все пак старши треньорът напомни, че тимът остава на първо място и това не трябва да разфокосира тима.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

“Мачът имаше две тотално различни части. В първата се игра футбол и определно превъзхождахме и щеше да е логично да се оттеглим с преднина. Общо взето отборът много ми хареса през първото полувреме. През вторто това не беше футбол. Трябва да благодарим на всички привърженици, че издържаха втората част с толкова накъсвания. Това беше друг спорт. Не можеш да поддържаш ритъм така. ЦСКА вкара много хубав гол. Може би в момент, в който бяхме изгубили фокус заради поредното прекъсване”, каза Веласкес.

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

“Най-голямата отговорност носи треньорът. Трябваше да се настроим за този начин на игра на по-ранен етап. В един момент дори не знаеш в коя минута на мача се намираш. Ние не трябваше да отговряме по този начин. Подведохме се по техния стил на игра. Горд съм с моите футболисти и трябва да си извлечем поука от тези моменти. Много съжалявам, че не успяхме да зарадваме привържениците. Сега трябва да изправим главата и да не забрвяме, че сме на първо място. Продължаваме напред с позицитивно мислене”.

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

“Говорихме преди мача за схемата на ЦСКА и знаехме как ще играят. Успяхме да се адаптираме без проблем. Ради Кирилов е изключителен човек и футболист, но не загубихме заради неговата липса. Имаме доверие във всички играчи”, завърши Веласкес.