Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Футболистите на Левски и ЦСКА си спретнаха масово меле с бутане и юмруци около 58-ата минута на дербито.

Мартино върхлетя върху гърба на Костадинов, който се изправи и избута много грубо Лапеня. Защитникът на “червените” се свлече на терена и оттам се заворми истинско меле на терена, в което се включиха дори щабовете и резервите на двата отбора.

В него Делова удари с юмрук в тила Асен Митков.

Ексцесиите бяха прегледани с ВАР и се очакваше Костадинов и Делова да получат директни червени картони, но реферът Радослав Гидженов и ВАР арбитърът Никола Попов постъпиха по соломоновски - показаха четири жълти картона, но на нито един футболист, на който да е втори.

Така в жълто бяха оцветени Лапеня, Мартино, Костадинов и Петков.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов