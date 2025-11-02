Популярни
11-те на Арда (Кърджали) и Левски

  2 ное 2025
11-те на Арда (Кърджали) и Левски
Станаха ясни стартовите състави на Арда (Кърджали) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините от Кърджали Александър Тунчев залага на Патрик Луан, който води атаката. Бразилецът заменя трайно контузения Георги Николов. От първата минута стартира и Ивелин Попов.

Наставникът на столичани Хулио Веласкес прави две по-значими рокади в своя състав. В халфовата линия започват Георги Костадинов и Асен Митков, които заменят основното дуо в последните кръгове, а именно Акрам Бурас и Гашпер Търдин. Очаквано атаката се води от намиращия се в отлична форма - Мустафа Сангаре.

АРДА - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 70. Георги Костадинов, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре

Стадион: "Арена АРДА", Кърджали
Главен съдия: Димитър Димитров

