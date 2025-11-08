Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 923
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в изключително интригуващ сблъсък днес от 15:00 часа на Националния стадион “Васил Левски. Специалното студио на Sportal.bg, посветено на дербито между “сини” и “червени”, стартира в 12:30 часа с водещи Милен Пейчев и Анжелина Илиева. Те ще обсъдят всичко най-интересно преди, по време и след мача със своите гости Нико Петров, Викторио Павлов, Милен Радуканов и Детелин Баяцлиев.

Часът на дербито удари!
Часът на дербито удари!

Гледайте и коментирайте всичко за дербито със Sportal.bg!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 4840
  • 5
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18434
  • 117
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3851
  • 3
Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Интригуващ сблъсък в "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 3625
  • 8
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 1903
  • 0
Божинов към левскарите: Сега е моментът!

Божинов към левскарите: Сега е моментът!

  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 4057
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Голям удар по Левски часове преди дербито!

Голям удар по Левски часове преди дербито!

  • 8 ное 2025 | 11:05
  • 32329
  • 33
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18434
  • 117
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

  • 8 ное 2025 | 12:45
  • 3598
  • 4
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 6948
  • 13
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3851
  • 3