Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

  • 2 ное 2025 | 12:45
  • 7394
  • 13
ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

ЦСКА и Монтана играят при 0:0 в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на домакините Христо Янев не е направил нито една промяна в сравнение с 11-те, които пусна при разгромната победа с 5:1 над Берое в предишния кръг. Голяма част от титулярите не играха при трудния успех през седмицата с 2:1 над Севлиево за Купата.

ЦСКА - МОНТАНА 0:0

ЦСКА: 1. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

МОНТАНА: 30. Симеонов, 15. Ачемпонг, 18. Илиев, 20. Малембана, 25. Джеймс, 21. Илиадис, 23. Тунгаров, 24. Стрински, 7. Димитров, 17. Коконов, 9. Ежике

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист с нова победа у дома

Рилски спортист с нова победа у дома

  • 2 ное 2025 | 09:27
  • 586
  • 0
Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

  • 2 ное 2025 | 09:24
  • 497
  • 0
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 12714
  • 27
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 5855
  • 14
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 6137
  • 6
Аксаково с ценна победа

Аксаково с ценна победа

  • 1 ное 2025 | 22:30
  • 1425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 18726
  • 29
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 12714
  • 27
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 6137
  • 6
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 4934
  • 0
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 37302
  • 183