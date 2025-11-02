ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

ЦСКА и Монтана играят при 0:0 в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на домакините Христо Янев не е направил нито една промяна в сравнение с 11-те, които пусна при разгромната победа с 5:1 над Берое в предишния кръг. Голяма част от титулярите не играха при трудния успех през седмицата с 2:1 над Севлиево за Купата.

ЦСКА: 1. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

МОНТАНА: 30. Симеонов, 15. Ачемпонг, 18. Илиев, 20. Малембана, 25. Джеймс, 21. Илиадис, 23. Тунгаров, 24. Стрински, 7. Димитров, 17. Коконов, 9. Ежике