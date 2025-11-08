Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
Сектор "Г" е готов за дербито

  • 8 ное 2025 | 11:55
  • 1029
  • 1
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Привържениците на ЦСКА от сектор "Г" обявиха, че всичко около организацията за предстоящото дерби с Левски е завършено. От сутринта фенове на "червените" се заеха с реденото на хореографията, а вече всичко в северната трибуна е готово за големия мач.

Часът на дербито удари!
Часът на дербито удари!

"Армейци

Всичко е готово! Не размествайте картоните, които са поставени на всяка седалка и закрепени с ластик. Всеки един от тях е точно там, където трябва да бъде! Слушаме човека с микрофона, пеем без спир през целия мач и показваме на онези отсреща, че "Сектор Г" е трибуна без аналог в България!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

