Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж води срещу Барселона с 2:1 в мач от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига.



Домакините поведоха изненадващо с ранен гол на Николо Тресолди (6'), а каталунците светкавично отговориха и изравниха чрез Феран Торес (8'). След това гостите наложиха тотален натиск, което оголи много пространства в тяхната половина и белгийците се възползваха, за да си върнат предимството с нов гол на Карлос Боржес (17').

Каталунците вече загубиха един мач срещу европейския клубен шампион Пари Сен Жермен (1:2) и нямат право на повече грешки, ако искат да завършат максимално високо в класирането на тази фаза от "турнира ан богатите". Иначе "блаугранас" стигнаха до победи в другите си два мача срещу Нюкасъл (2:1) и Олимпиакос (6:1), което все пак им даде стабилна основа и при евентуален успех днес ще се затвърдят в челото на таблицата.

Брюж от своя страна, надскочи оакванията и разби Монако (4:1) у дома в първия кръг, след което записа очаквани поражения във визитите си на Аталанта (1:2) и Байерн Мюнхен (0:4). Така белгийците се закрепиха в битката за зоната на плейофите преди 1/8-финалите и в навечерието на двубоя заемаха 24-ото място.

Ханзи Флик взе интересно решение в навечерието на двубоя и пусна абсолютно същия стартов състав спрямо победата с 3:1 срещу Елче през уикенда в Ла Лига. Иначе германският специалист имаше затруднение пред себе си относно набора от футболисти, с които можеше да разполага за днешния сблъсък, тъй като ключови играчи като Педри, Гави и Рафиня са в лазарета. Андреас Кристенсен също бе извън строя заради мускулна контузия, като в щаба на каталунците имаха надеждата, че ще могат да се възползват от услугите му за мача с коварните белгийци, но той така и не успя да се възстанови. Така големите надежди падаха върху Рашфорд, който през настоящия сезон в "турнира на богатите" се бе разписал общо четири пъти до началото на днешния мач.



Белгийците от своя страна също записаха победа в последния си мач от своята Юпилер Про Лига с 2:1 срещу тима на Дендер, като старши треньорът Ники Хейн запази отбранителната линия от четирима футболисти, които играха и тогава. Напред обаче имаше промени и Брюж този път не стартира с по трима халфа и нападатели, а вместо това домакините тръгнаха с раздробена халфова постройка с един футболист непосредствено пред защитниците в лицето на Александър Станкович, който игра и през уикенда. Пред него пък връзката между защитата и атаката трябваше да правят още четирима, като единственият от тази група, който не започна срещу Дрендер бе Рафаел Ониедика, който влезе на мястото на Ромео Вермант. Николос Тресолди пък, който вкара един от двата гола в шампионатния мач, днес стартира еднолично на върха на атаката.

Още във 2-рата минутиа домакините опитаха да зарадват феновете по трибуните на препълнения стадион "Ян Брейдел" и Христос Цолиис отправи удар, който се превърна в лесна плячка за Войчех Шчесни.



След това белгийците приеха играта в своята половина и успяха да издебнат съперника на контраатака. Боржес получи подаване на фланга, напредна и пусна ювелирен пас към Тресолди, който нямаше какво друго да направи освен да засече топката и да прониже вратаря Войчех Шчесни. Първоначално останаха съмнения за засада, но на повторението се видя, че Кунде покриваше играчът на белгийците и попадението беше зачетено.

Това вдъхнови домакините, които тръгнаха в ново нападение след подновяването на играта, а това им изигра лоша шега. Възпитаниците на Ханзи Флик откраднаха коженото кълбо и Фермин Лопес намери с елегентен пас Феран Торес около точката за изпълнение на дузпи и последният засече от движение, изравнявайки резултата.



Гостите се възползваха от заряда на бързия си отговор и в следващите минути наложиха тотален натиск. В 12-тата минута Лопес получи подаване и отправи опсен удар по диагонал, който се облиза в лявата греда. Няколко секунди по-късно Кунде намери Рашфорд, който от своя страна не успя да намери целта, стреляйки неточно вдясно.



След двата неуспешни опита на "блаугранас" се случи логичното и те бяха наказани за липсата на точност в завършващия удар. Домакините се възползваха от една изритана топка след ъглов удар, а Боржес, който асистира за първия гол, овладя и напредна, за да се озове очи в очи с Шчесни. Там играчът на белгийците не трепна и преодоля опитния страж, за да изведе своите отново напред в резултата.

БРЮЖ 2:1 БАРСЕЛОНА



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА СХЕМА, IV КРЪГ



Брюж: 29. Нордин Якерс, 64. Кириани Сабе, 4. Жоел Ордонес, 44. Брендън Мехеле, 65. Хоакин Сейс, 25. Александър Станкович, 9. Карлос Боржес, 15. Рафаел Ониедика, 20. Ханс Ванакен, 8. Христос Цолис, 7. Николо Тресолди

Старши треньор: Ники Хайен



Барселона: 25. Войчех Шчесни, 23. Жул Кунде, 4. Роналд Араухо, 24. Ерик Гарсия, 3. Алехандро Балде, 21. Френки де Йонг, 17. Марк Касадо, 10. Ламин Ямал, 16. Фермин Лопес, 14. Маркъс Рашфорд, 7. Феран Торес

Старши треньор: Ханзи Флик



НАЧАЛО: 5 ноември 2025 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Ян Брейдел", Брюж (Белгия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Антъни Тейлър (Англия)