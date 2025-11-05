9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

Популярни
  5 ное 2025
  • 4326
  • 1
Довечера ще бъдат изиграни втората порция мачове от 4-тия кръг в основната фаза на Шампионската лига. След тях борбата за класиране в следващия етап на турнира ще бъде преполовена.

Програмата започва с две срещи от 19:45 часа. Челси ще гостува на приятната изненада Карабах. Азерите взеха 6 точки от мачовете си с Бенфика и ФК Копенхаген, но след това отстъпиха на Атлетик Билбао. Челси се препъна при визитата си на Байерн (Мюнхен), но после надви последователно Бенфика и Аякс.

Със същия начален час е и двубоят Пафос - Виляреал. Кипърският дебютант направи две нулеви равенства у дома, а "жълтата подводница" има в актива си само 1 точка, но това не е изненада предвид съперниците до момента - Тотнъм, Ювентус и Манчестър Сити.

Аякс записа три загуби в първите три кръга и вкара само един гол. Грандът от Амстердам е последен в класирането и ще се опита да прекъсне негативната си серия с успех у дома срещу Галатасарай, който е в горната половина на таблицата.

Бенфика - Байер (Леверкузен) е сблъсък между отбори с амбиции за силно представяне в турнира, но без победа от началото на основната фаза. "Орлите" са един от двата тима без точка, а "аспирините" стигнаха до равенства с ФК Копенхаген и ПСВ Айндховен, но бяха разгромени от Пари Сен Жермен с 2:7.

Интер ще се опита да запази стопроцентовия си актив с успех на "Джузепе Меаца" срещу дебютанта Кайрат. "Нерадзурите" още нямат допуснат гол, а техният съперник се разписа само веднъж в първите си три мача.

Барселона ще се опита да се изкачи в топ 8 с победа при визитата си на Брюж. Каталунците не са постоянни от началото на сезона, но едва ли ще си позволят грешна стъпка в Белгия. Домакините са в долната половина на таблицата с 3 точки, спечелени срещу Монако.

Манчестър Сити е фаворит в домакинството си на Борусия (Дортмунд). Двата отбора се срещат често в турнира, а последният им мач беше през 2022 година в Германия и завърши без голове. Съперниците имат по 7 точки и още не познават вкуса на загубата в тазгодишното издание на ШЛ.

Марсилия и Аталанта са в средата на таблицата и сблъсъкът помежду им на "Велодром" е много важен и за двата тима. Французите ще търсят реванш за отпадането от "богинята" на полуфиналите в Лига Европа през 2024 година.

Интересен ще е и мачът между Нюкасъл и Атлетик Билбао. "Свраките" вече натрупаха 6 точки, а баският тим има 3 и ще се стреми да измъкне поне равенство на "Сейнт Джемсис Парк".

