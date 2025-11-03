Доминация на ПСЖ в идеалния отбор на ФИФПРО за годината, Ямал подобри рекорд на Мбапе

ФИФПРО обяви идеалния си състав от 11 футболисти за 2025 г., избрани от списъка с общо 26 играчи.

Както се очакваше, с най-много футболисти в избраната единадесеторка е европейският клубен шампион Пари Сен Жермен - четирима, а ако добавим и наскоро преминалият в Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума, то близо половината идеален отбор се състои от играчи на парижани. В гласуването участваха над 26 000 професионални футболисти от 68 държави по целия свят.

Разбира се, в идеалните 11 попадат носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, като там са още съотборниците му Нуно Мендеш, Ашраф Хакими и Витиня, както и вече споменатият Донарума.

В най-добрия състав за годината са още големите звезди на Барселона и Реал Мадрид Ламин Ямал и Килиан Мбапе, като испанските грандове имат общо по двама представители в избрания отбора - съответно още Педри и Джуд Белингам. Само на 18 години, големият талант на каталунците Ямал става най-младият играч, избиран някога в мъжката единадесеторка на света. Той подобрява рекорда именно на Мбапе от 2018 г., когато френският нападател попадна в отбора на 19-годишна възраст.

Pedri y Lamine Yamal, en el FIFPRO World XI.

¡Felicidades, chicos! 👏 pic.twitter.com/mKkFcHl6aD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2025

В тима на ФИФПРО попадат и капитанът на шампиона на Англия Ливърпул Вирджил ван Дайк и звездата на световния клубен първенец Челси Коул Палмър.

Мегазвездите на световния футбол и ветерани Лионел Меси и Кристиано Роналдо бяха номинирани, но не попаднаха сред идеалните 11.

Идеалният отбор на FIFPRO за 2025 г:

Вратар : Джанлуиджи Донарума

Защитници: Ашраф Хакими, Вирджил Ван Дайк, Нуно Мендеш

Халфове : Джуд Белингам, Педри, Коул Палмър, Витиня

Нападатели: Ламин Ямал, Усман Дембеле, Килиан Мбапе