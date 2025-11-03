Популярни
Флик реши: Барселона няма да тренира в Белгия

  • 3 ное 2025 | 18:04
  • 902
  • 0

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е взел решение неговите възпитаници да не тренират в Белгия преди мача с Брюж в сряда, информират медиите в Испания. Каталунците спечелиха в неделя вечер срещу Елче, но нямаха време за почивка и още тази сутрин се явиха на базата на клуба, за да проведат възстановителна тренировка. Натрупващата се умора у футболистите е причина за решението на специалиста, който е категоричен, че е от изключителна важност да се управлява добре натоварванията и часовете за почивка на футболистите като основна част от предотвратяването на контузии.

Именно поради натоварения график на каталунците германецът е взел решение утре играчите да се явят на базата на клуба, където отново да проведат занимание от 11 часа местно време, след което да заминат за Белгия, където в следобедните часове Флик и един от футболистите ще се явят на задължителната пресконференция. До момента Барса спечели два от трите си двубоя в Шампионската лига и се намира на деветото място в класирането с девет точки. Единственото поражение пък дойде като домакин от Пари Сен Жермен.

Снимки: Gettyimages

