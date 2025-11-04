Популярни
Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона

  • 4 ное 2025 | 17:47
Десетки работници протестираха днес на "Спотифай Камп Ноу“ срещу уволнението и възможното експулсиране на тях и на общо близо 50 техни колеги, заети в строителните дейности на стадиона на Барселона. Всички те са с нередовен административен статут, пише "Мундо Депортиво".

Според агенция EFE, демонстрацията е била свикана от Комисията по труда (CCOO). Синдикатът обвинява компанията, отговорна за проекта, че иска да изгони работниците от страната без никакви гаранции за безопасност и осъжда екстремните условия на труд.

"Някои от тях работят по 12 часа на ден, седем дни в седмицата, повече от година“, обясни Карлос дел Барио, ръководител на CCOO. Той подчерта, че това са работници „без документи“ и синдикатът твърди, че те биват уволнявани „с намерението да се върнат в страните си по произход“.

Дел Барио предупреждава, че „способността за защита“ на работниците ще бъде по-малка, след като бъдат изгонени от Испания, и призовава правителствените власти да активират правните механизми за извънредна регуларизация чрез сътрудничество с трудовите власти.

Относно комуникацията с Барселона, говорителят на синдиката твърди, че клубът „остава глух“ за ситуацията, която CCOO вече е отнесла до Инспекцията по труда. "Наясно сме, че има голям натиск за отварянето на стадиона, но това не може да става за сметка на правата на работниците“, заяви той.

