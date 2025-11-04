Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона

Десетки работници протестираха днес на "Спотифай Камп Ноу“ срещу уволнението и възможното експулсиране на тях и на общо близо 50 техни колеги, заети в строителните дейности на стадиона на Барселона. Всички те са с нередовен административен статут, пише "Мундо Депортиво".

Според агенция EFE, демонстрацията е била свикана от Комисията по труда (CCOO). Синдикатът обвинява компанията, отговорна за проекта, че иска да изгони работниците от страната без никакви гаранции за безопасност и осъжда екстремните условия на труд.

Protestas en el Camp Nou contra el despido de 50 trabajadores de la obrahttps://t.co/BGRvOQZOCg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 4, 2025

"Някои от тях работят по 12 часа на ден, седем дни в седмицата, повече от година“, обясни Карлос дел Барио, ръководител на CCOO. Той подчерта, че това са работници „без документи“ и синдикатът твърди, че те биват уволнявани „с намерението да се върнат в страните си по произход“.

Дел Барио предупреждава, че „способността за защита“ на работниците ще бъде по-малка, след като бъдат изгонени от Испания, и призовава правителствените власти да активират правните механизми за извънредна регуларизация чрез сътрудничество с трудовите власти.

‼️Dozens of workers protested outside the Spotify Camp Nou after being dismissed from the stadium’s construction site.



The workers union claims firms Ekstreme Works and Limak plan to send about 50 irregular workers back to their countries without guarantees.



— @sport pic.twitter.com/aILAnElbqZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 4, 2025

Относно комуникацията с Барселона, говорителят на синдиката твърди, че клубът „остава глух“ за ситуацията, която CCOO вече е отнесла до Инспекцията по труда. "Наясно сме, че има голям натиск за отварянето на стадиона, но това не може да става за сметка на правата на работниците“, заяви той.