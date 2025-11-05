Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

Президентът на Барселона, Жоан Лапорта, заедно с вицепрезидента на клуба Рафа Юсте, води делегацията на "блаугранас“ на официалния прием, даден от кметството на Брюж и кмета на града Дирк Де фау. Събитието се проведе преди мача от Шампионската лига, в който каталунците гостуват тази вечер наедноименния белгийски клуб.

По време на церемонията кметът връчи възпоменателна плоча в знак на признание за визитата на Барселона. Атмосферата беше белязана от присъствието на над 1300 фенове и членове на фенклубове, които подкрепят отбора на белгийска земя.

В изявления пред медиите Жоан Лапорта коментира настоящия момент за Барса, който пристига за континенталната среща след победата си над Елче (3:1), както и трудността на предстоящия двубой: "Това, което казват Левандовски и Флик, е закон. Щом казват, че е труден мач, значи ще бъде така. Това е мач от Шампионската лига, срещу европейски отбор с публика, която оказва натиск. Ще бъде хубаво и се надявам да спечелим, защото това са три важни точки, за да бъдем сред първите“, отбеляза президентът на Барселона.

Ръководителят на каталунците подчерта еволюцията на състава, воден от Ханзи Флик: "Коментирахме го с треньора. Отборът се подобрява, намира се във възходяща линия. В неделя и тримата нападатели се разписаха (б.ред. - Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд) и сме доволни от развитието. Имаме контузени, което не е извинение, но е реалност. Тези отсъствия нарушиха плановете ни, въпреки че сега контузените играчи се възстановяват и напредваме малко по малко.“

Жоан Лапорта изтъкна ангажираността на германския наставник: "Известно ми е, че Ханзи Флик се чувства много добре и е развълнуван, че се връщаме на стадиона, който ще има капацитет за 105 000 зрители“, поясни президентът на „блаугранас“ в отговор на слуховете за евентуално решение на треньора да напусне поста си следващото лято.

Лапорта се спря и на предстоящото завръщане на „Спотифай Камп Ноу“: "Нямаме търпение да отворим стадиона следващия петък за откритата тренировка. Фактът, че целият капацитет – 23 000 места – е разпродаден, е страхотна новина. Откритата тренировка ще бъде тест, за да проверим дали всичко функционира правилно. Ако няма непредвидени обстоятелства, ще можем да се върнем за официален мач на 22 или 29 ноември".

В по-емоционален тон президентът изрази подкрепата си за големия талант на тима Ламин Ямал: "Той е гений и фантастично момче. В Барса имаме огромния късмет да създаваме такъв тип играчи. Трябва да се грижим за него и да го пазим. С цялата слава, която го връхлетя изведнъж, той се справя с естественост. Той е ключов играч и винаги ще бъдем до него". Лапорта отправи и думи на признание към Гави, когото похвали за постоянните му усилия във възстановяването от контузията.