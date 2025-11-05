Популярни
Съставите на Карабах и Челси

  • 5 ное 2025 | 18:52
  • 545
  • 0
Съставите на Карабах и Челси

Карабах приема Челси в Баку в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тимът от Азербайджан се представя отлично в турнира и вече има две победи. На старта той постигна успех при гостуването си на Бенфика, а след това спечели срещу ФК Копенхаген преди да допусне загуба от Атлетик Билбао. Челси загуби от Байерн, но това бе последвано от победи над Челси и Аякс.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е направил цели седем промени от мача с Тотнъм. Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес получават почивка. В средата на терена ще действат Ромео Лавия и Андрей Сантос. Шанс за изява получават Джейми Гитънс и Тайрик Джордж, който се очаква да бъде на върха на атаката. Алехандро Гарначо и Педро Нето, който е с контузия, са извън състава, а Естевао е титуляр. Две промени има и в центъра на защитата. Там ще играят Тосин Адарабиойо и Йорел Хато на мястото на Трево Чалоба и Уесли Фофана.

