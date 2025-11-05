Популярни
Офанзивната мощ на Барселона стряска Брюж

  • 5 ное 2025 | 06:00
  • 1964
  • 4
Белгийският шампион Брюж ще посрещне испанския гранд Барселона в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Ян Брейдел" от 22:00 часа, като ще бъде ръководен от опитния английски рефер Антъни Тейлър.

Този мач е от изключително значение и за двата отбора в борбата им за класиране в елиминационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Каталунците са на 9-а позиция във временното подреждане с 6 точки, а Брюж има 3 пункта в актива си и заема 20-о място.

Брюж демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. "Синьо-черните" надделяха над Дендер с 2:1, преди това разгромиха Аалст с 6:1 за Купата на Белгия, а постигнаха и ценен успех като гост срещу Роял Антверп с 1:0. Единственото поражение дойде в Шампионската лига, където тимът отстъпи с 0:4 при визитата си на Байерн (Мюнхен).

Барселона играе на приливи и отливи. През уикенда футболистите на Ханзи Флик победиха Елче с 3:1, загубиха от вечния съперник Реал Мадрид с 1:2, разгромиха Олимпиакос с 6:1 в Шампионската лига, надделяха над Жирона с 2:1 и претърпяха тежко поражение от Севиля с 1:4.

В груповата фаза на Шампионската лига Барселона заема деветата позиция с 6 точки от три изиграни мача, като каталунците имат впечатляваща голова разлика от 9 вкарани и 4 получени гола. "Блаугранас" демонстрират силна офанзивна игра, което им дава добри шансове за класиране в елиминационната фаза.

Брюж се намира на 20-о място с 3 точки от същия брой мачове, като белгийците имат 5 вкарани и 7 получени гола. Победа в този двубой би била изключително ценна за домакините, които се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си и да запазят шансовете си за продължаване напред.

Брюж ще трябва да се справя без няколко основни играчи. Опитният вратар Симон Миньоле още е контузен, което означава, че Нордин Якерс ще пази на вратата. Полузащитникът Людовит Рейс и защитникът Бьорн Мейер също са извън строя поради травми. Въпреки тези отсъствия, младият нападател Николо Тресолди, който вече има гол в Шампионската лига този сезон, се очаква да бъде основната офанзивна заплаха за белгийците.

Барселона също има сериозни проблеми с контузии. Марк-Андре тер Стеген е извън строя за дълъг период. Ключови играчи като Педри, Гави и Рафиня също са контузени, докато Андреас Кристенсен е под въпрос за мача. Маркъс Рашфорд, който вече има 4 гола в Шампионската лига този сезон, се очаква да бъде основната заплаха за каталунците в атака.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 7 декември 2000 г. в мач от Лига Европа, който завърши 1:1. Преди това, на 23 ноември 2000 г., Барселона победи Брюж като гост с 2:0 в същия турнир.

Това ще бъде първата среща между двата отбора в Шампионската лига, като и двата тима ще търсят победата, за да подобрят позициите си в класирането.

