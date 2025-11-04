Рафиня прие с раздразнение и ирония отсъствието си от идеалните 11 на ФИФПРО

Крилото на Барселона Рафиня oчевидно е приел тежко отсъствието си от идеалния отбор на ФИФПРО за 2025. Бразилецът не беше включен в Отбора на годината, избиран от над 26 000 професионални футболисти от цял свят, за разлика от съотборниците си Ламин Ямал и Педри.

Доминация на ПСЖ в идеалния отбор на ФИФПРО за годината, Ямал подобри рекорд на Мбапе

Очевидно това е подразнило извънредно много 28-годишният Рафиня, който пусна в социалните мрежи 17 поста, включващи трофеите си, резултатите от края на годината и акцентите от головете. Той придружи някои от тях със смеещи се емотикони.

Бразилският национал изпрати страхотен сезон 2024/25 и три спечелени трофея, след като година по-рано беше сред играчите, от които каталунците опитваха да се освободят. Футболистът признава, че е обмислял напускане заради и офертата от Саудитска Арабия е била много примамлива, но след разговори с Ханзи Флик е променил решението си.

Fifth place in the Ballon d'Or and no spot in the FIFPRO World 11 for Raphinha after this campaign:



64 games 🏃‍♂️

38 goals ⚽️

24 assists 🎯

Hat trick vs. Bayern Munich ⚽️

LALIGA 🏆

Copa del Rey 🏆

Spanish Super Cup 🏆 pic.twitter.com/DU9WuCtDMq — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2025

През изминалия сезон Рафиня вкара цели 38 гола и даде 24 асистенции в 64 мача за Барселона във всички турнири.