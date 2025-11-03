Де ла Фуенте коментира конфликта между Ямал и Карвахал

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте за първи път коментира конфликта, възникнал по време на „Ел Класико“ между нападателя на Барселона Ламин Ямал и защитника на Реал Мадрид Даниел Карвахал.

„Никога не е имало никакви инциденти, никакво странно поведение от когото и да било. Никакви сбивания като в училищен двор. Тук цари семейна атмосфера, единство, където общото благо се поставя над личната изгода. Това говори много за тази група футболисти", заяви Де ла Фуенте пред "Марка".

"Винаги ще помня Европейското първенство, пробива на Ямал и гола на Карвахал, тяхната прегръдка, техните лица – ето това се случва в националния отбор. Напълно и абсолютно съм убеден, че тук най-важно е общото благо“, добави опитният специалист.

Преди сблъсъка между Реал и Барса Ямал обвини мадридския клуб, че често мамят и се оплакват. След победата на "белите" Карвахал се обърна към младата звезда на каталунците с недвусмислен жест, призоваващ го да замълчи. Освен това двамата играчи спряха да се следват взаимно в социалните мрежи.

Снимки: Gettyimages