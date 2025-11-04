Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2018
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Тази вечер Ювентус посреща Спортинг (Лисабон) в среща от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е особено важна за домакините, които още нямат победа от началото на турнира и не могат да си позволят нова издънка. "Лъвовете" са в далеч по-добра позиция с две победи от първите си три мача и се надяват да добавят още точки в актива си след днешното гостуване в Торино.

Лучано Спалети е избрал да започне мача с Душан Влахович като изнесен нападател, който ще има подкрепата на Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам. На двете крила пък ще бъдат Уестън Маккени и Андреа Камбиазо.

Гостите излизат с Фотис Йоанидис на върха на атаката, а Джовани Кенда, Франсиско Тринкао и Педро Гонсалвеш ще действат зад гърба му. Жоао Симоеш и Мортен Юлманд ще бъдат двойката опорни халфове.

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Гати, Калюлю, Копмайнерс, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Влахович

СПОРТИНГ: Силва, Вагианидис, Диоманде, Инасио, Араухо, Юлманд, Симоеш, Тринкао, Кенда, Гонсалвеш, Йоанидис

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

  • 4 ное 2025 | 21:16
  • 685
  • 1
Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

  • 4 ное 2025 | 21:07
  • 432
  • 1
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1362
  • 1
Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

  • 4 ное 2025 | 21:03
  • 4300
  • 1
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3953
  • 8
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 629
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 504182
  • 27
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3953
  • 8
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 17684
  • 7
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1362
  • 1
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 28432
  • 94