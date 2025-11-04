Съставите на Ювентус и Спортинг

Тази вечер Ювентус посреща Спортинг (Лисабон) в среща от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е особено важна за домакините, които още нямат победа от началото на турнира и не могат да си позволят нова издънка. "Лъвовете" са в далеч по-добра позиция с две победи от първите си три мача и се надяват да добавят още точки в актива си след днешното гостуване в Торино.

Лучано Спалети е избрал да започне мача с Душан Влахович като изнесен нападател, който ще има подкрепата на Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам. На двете крила пък ще бъдат Уестън Маккени и Андреа Камбиазо.

Гостите излизат с Фотис Йоанидис на върха на атаката, а Джовани Кенда, Франсиско Тринкао и Педро Гонсалвеш ще действат зад гърба му. Жоао Симоеш и Мортен Юлманд ще бъдат двойката опорни халфове.

O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o regresso à UEFA Champions League 📋🌟 #JUVSCP #UCL pic.twitter.com/A6WdxfuY4X — Sporting CP (@SportingCP) November 4, 2025

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Гати, Калюлю, Копмайнерс, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Влахович

СПОРТИНГ: Силва, Вагианидис, Диоманде, Инасио, Араухо, Юлманд, Симоеш, Тринкао, Кенда, Гонсалвеш, Йоанидис