Ханзи Флик вече обмисля бъдещето си начело на Барселона

Треньорът на Барселона Ханзи Флик вече се чувства изтощен от работата си начело на тима и обмисля възможността да се оттегли от позицията си след края на сезона, изненадващо информират различни медии. Германецът има договор с каталунците до лятото на 2027 година, но от септември е започнал да разсъждава дали да продължи да работи начело на Барса и догодина, но все още не е взел окончателно решение по въпроса. Това най-вероятно ще стане едва през пролетта и след разговори с ръководството на клуба. Флик вече е постъпвал по този начин през 2021 година, когато напусна по подобен начин Байерн Мюнхен след изключително успешна кампания с баварците. Трудностите и напрежението да бъде воден тим като Барселона многократно е посочвано като причина за нежеланието да се завърнат начело на каталунците дори легенди на клуба като Джосеп Гуардиола, Луис Енрике и Чави, които също са били треньори на отбора и са постигнали сериозни успехи.
Флик пристигна на “Спотифай Камп Ноу” през лятото на 2024 година и се представи отлично през първата си година начело на тима, когато спечели домашен требъл - титлата, Купата и Суперкупата на Испания, а в Шампионската лига отпадна драматично от Интер на полуфиналите. През тази година каталунците започнаха малко по-колебливо и до момента изостават на пет точки от лидера Реал Мадрид, а в Шампионската лига каталунците имат две победи и едно поражение, което ги изпраща на 12-ото място в момента. Тази вечер те гостуват на Брюж в Белгия.
Снимки: Gettyimages