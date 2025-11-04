Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

  • 4 ное 2025 | 21:03
  • 4302
  • 1

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите в Белгия преди утрешното гостуване на каталунците на местния Брюж в Шампионската лига. “Блаугранас” са с 6 точки след първите три мача от основната лига, докато домакините имат само 3 пункта.

Брюж имат високи играчи, опасни са във въздушните двубои. Харесва ми, че играчите са с добро настроение в такива ситуации. Мисля, че ще бъде мач, подобен на този с Елче, те ще искат да владеят топката. Те също оказват натиск върху всеки играч, ще бъде мач от най-високо ниво.

Както казах по-рано, трябва да спечелим трите точки. Нито един мач не е лесен, трябва да имаме добра нагласа. Срещу Елче възстановихме Роберт Левандовски и Олмо, днес проведохме страхотна тренировка, с високо качество, и това е нещо добро, но не е лесно”, започна Флик.

Германецът отново бе запитан за голямата звезда на тима Ламин Ямал и състоянието му: “Не е мой проблем дали Ламин ще бъде повикан за националния отбор или не. За нас е важно, че Ламин Ямал изигра страхотен мач и се подготви добре. Трябва да се работи усилено и ако може да играе, ще играе. Всички, които са тук, могат да бъдат вариант за игра утре“.

“Не можем да сравняваме с миналия сезон, защото сега имаме няколко контузени играчи. Миналият сезон имахме Рафиня, Леви и Ламин. Сега те се възстановяват от контузиите и трябва да видим как ще се представят”, каза още наставникът на Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

  • 4 ное 2025 | 21:16
  • 686
  • 1
Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

  • 4 ное 2025 | 21:07
  • 433
  • 1
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1365
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2020
  • 1
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3958
  • 8
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 630
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 504196
  • 27
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3958
  • 8
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 17690
  • 7
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1365
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2020
  • 1
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 28436
  • 94