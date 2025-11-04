Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите в Белгия преди утрешното гостуване на каталунците на местния Брюж в Шампионската лига. “Блаугранас” са с 6 точки след първите три мача от основната лига, докато домакините имат само 3 пункта.
“Брюж имат високи играчи, опасни са във въздушните двубои. Харесва ми, че играчите са с добро настроение в такива ситуации. Мисля, че ще бъде мач, подобен на този с Елче, те ще искат да владеят топката. Те също оказват натиск върху всеки играч, ще бъде мач от най-високо ниво.
Както казах по-рано, трябва да спечелим трите точки. Нито един мач не е лесен, трябва да имаме добра нагласа. Срещу Елче възстановихме Роберт Левандовски и Олмо, днес проведохме страхотна тренировка, с високо качество, и това е нещо добро, но не е лесно”, започна Флик.
Германецът отново бе запитан за голямата звезда на тима Ламин Ямал и състоянието му: “Не е мой проблем дали Ламин ще бъде повикан за националния отбор или не. За нас е важно, че Ламин Ямал изигра страхотен мач и се подготви добре. Трябва да се работи усилено и ако може да играе, ще играе. Всички, които са тук, могат да бъдат вариант за игра утре“.
“Не можем да сравняваме с миналия сезон, защото сега имаме няколко контузени играчи. Миналият сезон имахме Рафиня, Леви и Ламин. Сега те се възстановяват от контузиите и трябва да видим как ще се представят”, каза още наставникът на Барселона.
Снимки: Imago