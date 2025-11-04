Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите в Белгия преди утрешното гостуване на каталунците на местния Брюж в Шампионската лига. “Блаугранас” са с 6 точки след първите три мача от основната лига, докато домакините имат само 3 пункта.

“Брюж имат високи играчи, опасни са във въздушните двубои. Харесва ми, че играчите са с добро настроение в такива ситуации. Мисля, че ще бъде мач, подобен на този с Елче, те ще искат да владеят топката. Те също оказват натиск върху всеки играч, ще бъде мач от най-високо ниво.

❗️ Flick: "Lamine Yamal? It’s not my problem whether he goes with the national team or not. He’s been training very, very well... It’s not about saying he’s 100% recovered, because it’s a process. But he’s doing fine and he can play." pic.twitter.com/E0qpOuOvgN — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 4, 2025

Както казах по-рано, трябва да спечелим трите точки. Нито един мач не е лесен, трябва да имаме добра нагласа. Срещу Елче възстановихме Роберт Левандовски и Олмо, днес проведохме страхотна тренировка, с високо качество, и това е нещо добро, но не е лесно”, започна Флик.

Германецът отново бе запитан за голямата звезда на тима Ламин Ямал и състоянието му: “Не е мой проблем дали Ламин ще бъде повикан за националния отбор или не. За нас е важно, че Ламин Ямал изигра страхотен мач и се подготви добре. Трябва да се работи усилено и ако може да играе, ще играе. Всички, които са тук, могат да бъдат вариант за игра утре“.

Flick: "Team’s form percentage? We can’t compare it to last season because right now we have several injured players. Last season we had Raphinha, Lewy, and Lamine up front. Now they’re coming back from injuries, and we have to see how things go.” pic.twitter.com/ooLfYjqTzN — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 4, 2025

“Не можем да сравняваме с миналия сезон, защото сега имаме няколко контузени играчи. Миналият сезон имахме Рафиня, Леви и Ламин. Сега те се възстановяват от контузиите и трябва да видим как ще се представят”, каза още наставникът на Барселона.

Снимки: Imago