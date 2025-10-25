Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното Ел Класико срещу Барселона. “Лос бланкос” водят с две точки на върха, но са в неприятна серия от четири поредни загуби от големия съперник в дербито.

💬 “¿Lamine? No puedo valorar todo lo que se dice desde Barcelona”



🎙️ “Es un partido lo suficientemente importante...”, esboza, para regatear la polémica. Asegura que todos los convocados están al 100% y pide “energía” al Bernabéu



✍️ @AS_SergioLopez https://t.co/q2QKnmZRav — Diario AS (@diarioas) October 25, 2025

“Ясно е, че Класико е специален мач, така е от много години. Това е първият мач за този нов проект и имаме нужда стадионът да има енергията на големите мачове... и накрая да можем да празнуваме с нашите фенове. Може да има подобни ситуации (като в миналите дербита), анализирахме ги, но моментът е различен. Анализирахме мача за утре и искаме да извлечем максимума от нашите силни страни”, започна Чаби, след което бе запитан за провокативните думи на звездата на каталунците Ламин Ямал.

“Няма да обръщам внимание на думите на Ямал, има много изявления от страна на хора от Барселона и не мога да ги анализирам всички. Това, което имам в главата си, е, че ще бъде интензивен и оспорван мач. Трябва да сме подготвени, да се състезаваме на най-високо ниво и да имаме необходимата енергия, за да играем мач на най-високо ниво”, продължи лаконично наставникът на Реал.

🚨 Xabi Alonso: "We analyzed last year's Clasicos to figure out what went wrong, but tomorrow will be different. This is a new project." pic.twitter.com/VvnTtrK6aZ — Madrid Zone (@theMadridZone) October 25, 2025

“Изхождам от предпоставката, че всички играчи, които са в състава, могат да играят от самото начало. Имам стартовия състав в главата си, почти всички играчи са се възстановили. Утре ще видите кои ще започнат.Искам да се получи добре и да спечелим. Подхождаме към всеки мач с максимална сериозност, а утрешният има специален привкус.

Харесва ми да оценявам процеса и в тези 12 мача имаше подобрение. Все още не се връчват трофеи, нито се печелят медали, сезонът е дълъг. В момента най-важното е утре. Харесва ми футболът ни, но мисля, че можем да играем по-добре. Имаме солидна основа и сега е време да направим следващата стъпка”, каза още Чаби.

🚨 Xabi Alonso: “Mbappé? I see him looking just as motivated, if not even more, because we know what this match means.



I see him well, like everyone else, and they’ve all recovered well. Tomorrow is the moment.” pic.twitter.com/DDEKVDS7gw — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 25, 2025

Запитан за отличната форма на звездата на “лос бланкос” Килиан Мбапе, специалистът отговори: “Виждам го в същото добро състояние. Също толкова мотивиран, ако не и повече, защото знаем какво означава този мач. Виждам Килиан в добро състояние, както и всички останали... които се възстановиха добре. Утре е моментът”.

Следвай ни:

Снимки: Imago