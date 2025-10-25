Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното Ел Класико срещу Барселона. “Лос бланкос” водят с две точки на върха, но са в неприятна серия от четири поредни загуби от големия съперник в дербито.
“Ясно е, че Класико е специален мач, така е от много години. Това е първият мач за този нов проект и имаме нужда стадионът да има енергията на големите мачове... и накрая да можем да празнуваме с нашите фенове. Може да има подобни ситуации (като в миналите дербита), анализирахме ги, но моментът е различен. Анализирахме мача за утре и искаме да извлечем максимума от нашите силни страни”, започна Чаби, след което бе запитан за провокативните думи на звездата на каталунците Ламин Ямал.
“Няма да обръщам внимание на думите на Ямал, има много изявления от страна на хора от Барселона и не мога да ги анализирам всички. Това, което имам в главата си, е, че ще бъде интензивен и оспорван мач. Трябва да сме подготвени, да се състезаваме на най-високо ниво и да имаме необходимата енергия, за да играем мач на най-високо ниво”, продължи лаконично наставникът на Реал.
“Изхождам от предпоставката, че всички играчи, които са в състава, могат да играят от самото начало. Имам стартовия състав в главата си, почти всички играчи са се възстановили. Утре ще видите кои ще започнат.Искам да се получи добре и да спечелим. Подхождаме към всеки мач с максимална сериозност, а утрешният има специален привкус.
Харесва ми да оценявам процеса и в тези 12 мача имаше подобрение. Все още не се връчват трофеи, нито се печелят медали, сезонът е дълъг. В момента най-важното е утре. Харесва ми футболът ни, но мисля, че можем да играем по-добре. Имаме солидна основа и сега е време да направим следващата стъпка”, каза още Чаби.
Запитан за отличната форма на звездата на “лос бланкос” Килиан Мбапе, специалистът отговори: “Виждам го в същото добро състояние. Също толкова мотивиран, ако не и повече, защото знаем какво означава този мач. Виждам Килиан в добро състояние, както и всички останали... които се възстановиха добре. Утре е моментът”.
Снимки: Imago