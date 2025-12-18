Популярни
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 5129
  • 14
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Легендата на българската борба Боян Радев си отиде от този свят на 83-годишна възраст. Тъжната вест съобщи журналистът Иво Димитров.

Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България от Игрите през 1964 година в Токио (Япония) и през 1968 година в Мексико. Световен първенец през 1966 година в Толедо (Испания).

Спортист на годината на България за 1964, 1967 и 1968 година.    Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009), на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги за олимпийското движение.

Въведен в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).   Носител е на орден "Стара планина" първа степен  за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата "Златен век" огърлие  за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата "Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (18 юни 2010), на почетния знак "Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.   Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция - икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и др.

Екипът на Sportal.bg изразява своите съболезнования на близките на Боян Радев. Светъл път на душата ти, шампионе!

