Рафиня не тренира днес и почти сигурно отпада за "Бернабеу"

Почти сигурно Барселона остава без Рафиня и за сблъсъка с Реал Мадрид в неделния следобед. Около 48 часа преди дуела на “Бернабеу” бразилецът продължава да е с проблеми, като не взе участие в днешната тренировка на каталунския тим. Той се възстановява от контузията в бедрения бицепс на десния крак, получена в края на септември, откогато и не е играл.

По-рано днес нападателят пристигна в спортния комплекс „Сиутат Еспортива Жоан Гампер“, но напусна съоръженията на клуба преди началото на заниманието.

Очаква се Барса да започне в атака с Ламин Ямал, Маркъс Рашфорд и излекуваният Феран Торес, а намиращият се в отлична форма Фермин Лопес да бъде зад гърба на англичанина.

