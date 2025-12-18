ФИФА създава нов турнир

Съветът на ФИФА, който проведе заседание в Доха (Катар), обяви множество новости, като една от най-изненадващите е свързана с футболистите в юношеска възраст. Световната футболна централа даде зелена светлина за създаването на световен турнир за юноши до 15 години. Това ще бъде световно първенство в тази възрастова категория, следвайки примера на вече съществуващите турнири на ФИФА за младежи до 17 и до 20 години, чиито последни издания бяха спечелени съответно от Португалия и Мароко.

„Като част от непоколебимия ангажимент на ФИФА за насърчаване на младежкия и юношеския футбол, Съветът на ФИФА потвърди въвеждането на нови турнири на ниво до 15 години за момчета и момичета, които ще бъдат отворени за всички 211 асоциации членки на ФИФА. Първото издание ще бъде за мъжки отбори и ще се проведе през 2026 г. Второто издание, през 2027 г., ще включва женски отбори“, се посочва в официалното съобщение на ФИФА след последното заседание на Съвета в Катар.

В продължение на тази инициатива, от 2028 г. нататък всички федерации ще бъдат поканени да участват със своите отбори до 15 години, както мъжки, така и женски, в две отделни състезания. Все още предстои да бъдат уточнени детайлите около формата на турнира. Очаква се той да бъде в стил „фестивал“, като е възможно мачовете да се играят на по-малки терени и със състави от 7 до 9 играчи.

Световното първенство за юноши до 17 години се провежда на всеки две години от 1985 г. насам. Мондиалът за младежи до 20 години е с още по-стара история. Първото му издание се състои през 1977 г. и в него са участвали много обещаващи играчи, направили първите си стъпки преди да се превърнат в световни звезди.

Създаването на Световно първенство до 15 години от ФИФА следва линията, прилагана от десетилетия в КОНМЕБОЛ с учредяването на ценения турнир „Судамерикано“ до 15 години. Това е надпревара, в която са израснали безброй футболисти в началото на кариерата си. Имена като Винисиус, Валентин Барко, Билал Ел Ханус, Кайо Жорже, Валверде, Янхел Ерера и Лукуми са само част от играчите, които са блеснали на континенталния форум. Сега ФИФА се стреми да създаде подобен голям турнир, но с глобален обхват. Това ще бъде най-добрата витрина, която да покаже, че универсалността на футбола е отворена за всяка възраст.