Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист по вдигане на тежести от Париж 2024 Божидар Андреев е дал положителна допинг проба. Това съобщи международната агенция по тестване, която е оторизирана от световната федерация IWF да провежда антидопинговата политика в щангите.

В официалното съобщение се казва, че пробата е взета от Андреев "по време на извънсъстезателна тестова мисия на 15 октомври 2025 г." Анализът ѝ е показал наличие на местеролон.

Местеролонът е в Списъка на забранените вещества на WADA като "S1.1 Анаболни андрогенни стероиди (AAS)". Той е забранен за употреба от спортисти по всяко време. Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства чрез повишаване на нивата на тестостерон и засилване на мъжките полови характеристики, пише "Сега".

"Спортистът е бил информиран за случая и има право да поиска анализ на B-пробата - пише ITA. - Ако анализът на Б-пробата бъде поискан и потвърди резултата от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако анализът на Б-пробата не бъде поискан, случаят ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Спортистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата."

На Андреев е наложено задължително временно отстраняване, в съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF. Щангистът има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото отменяне.

След като спечели бронзовия си медал в Париж 2024 Божидар Андреев обяви, че се отказва от спорта и прекрати тренировки, дори започна да получава доживотната си олимпийска стипендия. През лятото обаче той обяви, че обмисля да се завърне в щангите и да започне да тренира евентуално за европейското първенство в Батуми идната пролет.

За да бъде проверен в извънсъстезателна обстановка от комисари на ITA, той трябва да е уведомил официално европейската (ЕWF) или световната (IWF) федерация. В такъв случай подлежи на проверка 6 месеца преди въпросното състезание - Евро 2026, което е планирано за средата на април. Би трябвало да е уведомил и ММС, че се завръща в спорта, за да престане да получава олимпийската си стипендия.

Божидар Андреев няма право да говори по случая, докато не бъде окончателно разрешен. Някои пояснения даде Пламен Братойчев, човека, който го откри за вдигането на тежести и го изведе до две европейски титли и два бронзови медала от континентални първенства, до трето място в света през 2019-а и до големия успех в Париж 2024.

По неговите думи Божидар е бил проверен два пъти в дома си в село Тополчане - на 15 октомври и две седмици по-късно. Само първата от двете проби е била положителна. Щангистът е написал писмено обяснение до ITA за причините местеролонът да е в организма му.

"Той искаше да се завърне в тренировъчната зала и по правилник шест месеца предварително подава заявка за местонахождение при евентуално взимане на проба. Затова и е подлежал на тестване. Не са идвали в залата в Сливен да го проверяват, директно са отишли в дома му в Тополчане", разказа още Братойчев.