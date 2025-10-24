Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико

Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико

  • 24 окт 2025 | 11:00
  • 2997
  • 8
Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал бе гост в предаването “Chup Chup Kings”, където играчът разговаря с водещия Ибай Лянос относно шоу мача този петък между Ла Капитан, отборът на крилото на каталунците, и Порсинос, отборът на стриймъра, който ще се състои този петък от 21:00 часа. На въпрос дали е по-мотивиран да отбележи срещу Реал Мадрид или Порсинос, Ямал категорично отбеляза, че “По-развълнуван съм да вкарам срещу теб, отколкото срещу Реал Мадрид. Вече съм вкарвал на Реал няколко пъти”. Водещият Лянос, който е известен с пристрастията си към “лос бланкос” го контрира с друго питане: “За теб Порсинос е като Реал Мадрид”. Играчът на Барса не се поколеба да отвърне остро - “Да, крадат, оплакват се”.

Юношата на Барселона имаше и други остри коментари относно големия враг в седмицата на Ел Класико, което ще се изиграе в неделя от 17:15 българско време на “Сантиаго Бернабеу”. Ямал пък демонстрира пълна увереност преди двубоя с Реал Мадрид, макар че имаше доста проблеми с травми в последните седмици, които ограничиха сериозно изявите му на терена. Той има 3 гола и 5 асистенции в 7 двубоя до момента през кампанията, но бе извън групата на тима за 4 от последните шест двубоя на каталунците. Крилото се завърна при успеха срещу Жирона, когато изигра 64 минути и добави асистенция.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди мача между Реал Мадрид и Барселона
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди мача между Реал Мадрид и Барселона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

  • 24 окт 2025 | 09:59
  • 3607
  • 1
Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

  • 24 окт 2025 | 08:00
  • 3826
  • 0
Рома иска нападател на Нотингам

Рома иска нападател на Нотингам

  • 24 окт 2025 | 07:33
  • 933
  • 1
Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

  • 24 окт 2025 | 06:31
  • 1638
  • 0
Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

  • 24 окт 2025 | 05:54
  • 1409
  • 0
Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

  • 24 окт 2025 | 05:21
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 4010
  • 6
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 4173
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 4442
  • 7
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 6689
  • 18
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 9773
  • 3
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 2440
  • 2