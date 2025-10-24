Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал бе гост в предаването “Chup Chup Kings”, където играчът разговаря с водещия Ибай Лянос относно шоу мача този петък между Ла Капитан, отборът на крилото на каталунците, и Порсинос, отборът на стриймъра, който ще се състои този петък от 21:00 часа. На въпрос дали е по-мотивиран да отбележи срещу Реал Мадрид или Порсинос, Ямал категорично отбеляза, че “По-развълнуван съм да вкарам срещу теб, отколкото срещу Реал Мадрид. Вече съм вкарвал на Реал няколко пъти”. Водещият Лянос, който е известен с пристрастията си към “лос бланкос” го контрира с друго питане: “За теб Порсинос е като Реал Мадрид”. Играчът на Барса не се поколеба да отвърне остро - “Да, крадат, оплакват се”.

Юношата на Барселона имаше и други остри коментари относно големия враг в седмицата на Ел Класико, което ще се изиграе в неделя от 17:15 българско време на “Сантиаго Бернабеу”. Ямал пък демонстрира пълна увереност преди двубоя с Реал Мадрид, макар че имаше доста проблеми с травми в последните седмици, които ограничиха сериозно изявите му на терена. Той има 3 гола и 5 асистенции в 7 двубоя до момента през кампанията, но бе извън групата на тима за 4 от последните шест двубоя на каталунците. Крилото се завърна при успеха срещу Жирона, когато изигра 64 минути и добави асистенция.

Снимки: Gettyimages