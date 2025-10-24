Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Нови проблеми с травма в Барселона два дни преди Ел Класико, но има и добри новини

Нови проблеми с травма в Барселона два дни преди Ел Класико, но има и добри новини

  • 24 окт 2025 | 12:19
  • 189
  • 0
Нови проблеми с травма в Барселона два дни преди Ел Класико, но има и добри новини

Проблемите с травми в лагера на Барселона само два дни преди Ел Класико продължават с пълна сила. Защитникът Жул Кунде пропусна втора поредна тренировка, след като отсъстваше от заниманието на тима и вчера и остава под сериозна въпросителна за дербито в неделя, съобщава местното издание “Спорт”. Ханзи Флик пък вече обмисля различни варианти как би могъл да бъде заместен Кунде, ако той не бъде на разположение.

С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор
С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор

Добрите новини за германския наставник е завръщането на Френки де Йонг, който днес отново тренира на пълни обороти с основната група на тима. Нидерландецът пропусна вчерашното занимание на тима поради физически проблеми, но тази сутрин бе сред първите пристигнали на базата на тима. Наличието на Де Йонг е особено важно за Ханзи Флик, особено в отсъствието на Гави, който е с контузия в коляното. “Спорт” допълва, че възстановяването на Роберт Левандовски също продължава да се движи в положителна посока, но полският нападател все пак няма да може да бъде на линия за сблъсъка с Реал Мадрид в неделя.

Де Йонг пропусна днешната тренировка на Барса, остава под въпрос за Ел Класико
Де Йонг пропусна днешната тренировка на Барса, остава под въпрос за Ел Класико
 Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико
Хапливи коментари от Ямал към Реал Мадрид дни преди Ел Класико
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

  • 24 окт 2025 | 09:59
  • 3635
  • 1
Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

Милан с шанс да се откъсне на върха в Серия "А"

  • 24 окт 2025 | 08:00
  • 3833
  • 0
Рома иска нападател на Нотингам

Рома иска нападател на Нотингам

  • 24 окт 2025 | 07:33
  • 936
  • 1
Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

  • 24 окт 2025 | 06:31
  • 1649
  • 0
Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

  • 24 окт 2025 | 05:54
  • 1413
  • 0
Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

  • 24 окт 2025 | 05:21
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 4051
  • 6
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 4201
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 4470
  • 7
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 6733
  • 18
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 9798
  • 3
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 2460
  • 2