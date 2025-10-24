Нови проблеми с травма в Барселона два дни преди Ел Класико, но има и добри новини

Проблемите с травми в лагера на Барселона само два дни преди Ел Класико продължават с пълна сила. Защитникът Жул Кунде пропусна втора поредна тренировка, след като отсъстваше от заниманието на тима и вчера и остава под сериозна въпросителна за дербито в неделя, съобщава местното издание “Спорт”. Ханзи Флик пък вече обмисля различни варианти как би могъл да бъде заместен Кунде, ако той не бъде на разположение.

Добрите новини за германския наставник е завръщането на Френки де Йонг, който днес отново тренира на пълни обороти с основната група на тима. Нидерландецът пропусна вчерашното занимание на тима поради физически проблеми, но тази сутрин бе сред първите пристигнали на базата на тима. Наличието на Де Йонг е особено важно за Ханзи Флик, особено в отсъствието на Гави, който е с контузия в коляното. “Спорт” допълва, че възстановяването на Роберт Левандовски също продължава да се движи в положителна посока, но полският нападател все пак няма да може да бъде на линия за сблъсъка с Реал Мадрид в неделя.

