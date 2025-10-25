Може ли Барселона да увеличи рекордния брой голове срещу Реал Мадрид

Въпреки контузиите и отсъствията, които затрудниха представянето им, отборът на Ханзи Флик остава офанзивно настроен. Така започва анализ на "Мундо депортиво" преди Ел Класико.

Барселона е вкарала 33 гола в 12 мача (24 в девет двубоя от Ла Лига и още девет в три срещи от Шампионската лига) — малко по-малко от същия период миналия сезон, когато тимът имаше 39 гола (33 в десет мача и шест в Европа).

Това е още по-впечатляващо, като се има предвид, че Левандовски, Феран, Ламин, Рафиня и Олмо, наред с други, бяха контузени, което принуди треньора да използва 12 различни комбинации в атака.

Немският специалист има 11 различни голмайстори и още 14 футболисти с асистенции в двете състезания. Това са високи показатели, но вече се превръщат в норма при Флик. Този сезон има по-малко разгромни победи (6:0 срещу Валенсия и Олимпиакос, както и 3:0 срещу Майорка, Леванте, Хетафе и Овиедо). Барселона е отбелязала гол във всеки мач от началото на сезона, като серията вече е 48 поредни срещи с попадение (36 през 2024–2025 и 12 през 2025–2026), с което надмина рекорда от миналия век — 44 поредни мача.

Тази резултатност е особено видима в Ел Класико. Ханзи Флик държи рекорда за най-много голове срещу Реал Мадрид в рамките на един сезон — 16.

Миналия сезон Барселона разгроми Реал Мадрид с 0:4 на “Сантяго Бернабеу” през първия полусезон на Ла Лига. След това победи във финала на Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия (2:5), отново спечели втория мач от Ла Лига на “Монжуик” с 4:3, макар и с допуснати три попадения, както и финала за Купата на краля в Севиля (3:2).

Никога досега Барселона не е демонстрирала такова ниво на ефективност срещу Реал, дори през сезоните 2011–2012 и 2012–2013, когато тимът също игра по шест пъти срещу “белите”.

През първия от тях, под ръководството на Джосеп Гуардиола, Барса вкара 13 гола в 6 мача (в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания), постигайки 3 победи, 2 равенства и 1 загуба, като спечели два трофея.

През втория сезон, с Тито Виланова начело, тимът отново изигра шест мача, но реализира само 9 гола, с баланс 1 победа, 2 равенства и 3 загуби, без нито една “суха мрежа”.

Тази година Барселона отново може да се изправи срещу Реал Мадрид в цели четири турнира — Ла Лига, Шампионската лига, Купата на краля и Суперкупата.

Резултатността на каталунците ясно личи и в общите показатели на Флик като треньор: в 72 мача под негово ръководство Барселона е вкарала 207 гола, което прави средно по 2,85 гола на мач — нещо, което нито един от неговите предшественици не е постигал за същия период. Дори Пеп Гуардиола, Ернесто Валверде, Луис Енрике, Роналд Куман и Чави, които също са били повече от един сезон начело, не са достигали тази ефективност.

Снимки: Gettyimages