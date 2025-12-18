Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

Халфът на Левски Акрам Бурас продължава да бъде обект на интерес от страна на бившия си отбор МК Алжер. Африканският клуб не се е отказал от идеята да си го върне през пролетта, пише competition.dz. Както наскоро се разбра, алжирският тим обмисляше вариант да плати на "сините" за наем на полузащитника, но от „Герена“ не са склонни на такава стъпка, както и на евентуална продажба. Медията сега се позовава на източник от МК Алжер, който е споделил, че клубът се е свързал с Бурас и му е отправил предложение да се завърне. Разговорите са били счетени за сериозни и конструктивни, след като 23-годишният футболист е помолил да му бъдат дадени няколко дни за размисъл. Това се е приело, като знак, че вратата за подобен трансфер не е затворена и показва, че въпросът остава открит.

Ръководството на МК Алжер е изразило намерението си да доведе въпроса до край, като дори плати на Левски за халфа. Но това е малко вероятно да се случи. В клуба възприемат трансфера му за принудителен, а не за желан. Причината е, че "сините" се възползваха от заложената му откупна клауза в размер на 400 000 евро и го привлякоха. Докато алжирският клуб го оценява много по-високо. Бившият футболист на Левски Билал Бари, който в момента работи като агент и бе причината за пристигането на Бурас на „Герена“, наскоро сподели, че Акрам се чувства много добре при "сините" и му е заявил, че е готов дълго да носи фланелката на столичани.

23-годишният полузащитник набързо се превърна в основна фигура в състава на Хулио Веласкес. През есента Бурас изигра 13 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи три асистенции. На този етап ръководството на Левски не обмисля да продава някои от основните си играчи през зимата, за да запази гръбнака на отбора за битката за титлата. Изключение единствено може да се направи за Марин Петков. В същото време "сините" се очаква да се подсилят с двама или трима нови футболисти.

Снимки: Sportal.bg