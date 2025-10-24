Фермин Лопес разкри за интерес на Реал към него

Фермин Лопес в момента е един от най-популярните играчи в Барселона, след като вкара хеттрик в Шампионската лига във вторник. Андалусиецът, който наскоро се възстанови от контузия, е напълно готов за голямото дерби с Реал Мадрид. Фермин разкри, че е имало интерес към него именно от Реал, когато е бил малък.

"Вярно е, че имаше интерес, но баща ми ми каза много малко. Ако ме беше попитал, щях да избера Барса, защото това беше мечтата ми. Много съм щастлив, че я сбъднах и се надявам да остана много години", сподели Лопес.

"Всички в съблекалнята сме гладни да спечелим "Ел Класико". Все още има много мачове в Ла Лига, но знаем колко е важен този", допълни той.

Фермин коментира и представянето на Барса този сезон: "Стилът ни на игра ни донесе добри резултати. Относно това, че не пресираме толкова добре, мога да кажа, че има такива моменти в един сезон. Работим върху това да подобрим това, което не правихме достатъчно добре последните мачове".