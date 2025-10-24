ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди мача между Реал Мадрид и Барселона

Жестоката седмица, която започна с впечатляващи мачове в Шампионската лига с рекорден брой попадения ще завърши подобаващо с Ел Класико между Реал Мадрид и Барселона. И двата тима постигнаха победи в турнира на богатите като "каталунците" успяха да отбележат шест попадения във вратата на Олимпиакос. Това със сигурност се хареса на нашата Футболинка Анжи, която даде заявка пред другата ни Футболинка Деси, че този спор ще отиде на страната на "блаугранас". В лагера на "кралския клуб" също има поводи за оптимизъм и несъмнено ни очаква невероятна битка. Какви закани си отправиха Деси и Анжи вижте във видеото, което може да откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!