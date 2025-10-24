Мбапе: Да се надяваме, че неделята ще е страхотна за Реал Мадрид

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе няма търпение да блесне срещу Барселона в идното издание на Ел Класико. Двубоят е в испанската столица в неделя от 17:15 часа.

“В неделя ни очаква специален мач. Надяваме се феновете да са с нас и да ни подкрепят, както винаги. Знаем колко важен е този двубой и се надяваме неделята да бъде страхотен ден за нас. Не искаме просто да играем – искаме да спечелим”, заяви Мбапе.

Това той направи покрай награждаването си за футболист на тима за месец септември в анкетата на Mahou, в която гласуват феновете. Тогава френският нападател вкара 10 гола в шест мача във всички турнири.

