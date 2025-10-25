Популярни
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 279
  • 1
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Легендата на българския футбол и Барселона Христо Стоичков заедно с президента на клуба Жоан Лапорта са в град Уелва, където ще се проведе традиционния годишен конгрес на фен клубовете на каталунците в области Андалусия, Сеута и Мелия.

Това е 15-ият конгрес на фен клубовете в тези области и почти винаги бива уважаван от президента на Барса и някои легенди. Обикновено се събират над 1200 "кулес", пише "Мундо депоритво".

Освен Стоичков, клубната делегация в Уелва се състои и от Естебан Бенитес, Асенси, Ауди Норис, вицепрезидента Антонио Ескудеро и директора на фен клубовете Джосеп Игнаси Масия.

"Никога няма да се уморя от победите на "Бернабеу" - това е специално място за всеки фен на Барса и миналата година имахме щастието да се насладим на много успехи над вечния съперник", каза Лапорта пред "Мундо".

Снимки: Imago

