"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

Да живее на ръба — това определя инстинкта на Килиан Мбапе, пише "Марка" в анализ преди големия дуел Реал Мадрид - Барселона:

"Това е неговата територия — пространството, в което футболът му придобива експлозивен заряд и се доближава до неудържимото. Тънката граница между вдигнатия флаг за засада и празнуването на гол. В Ел Класико той отново ще пресече онази червена линия, която другите избягват, а той има нужда от нея.

Капанът за засади е част от идентичността на Ханзи Флик — треньор, който не разбира защитата без рискове, граничещи с безразсъдство. В неговия наръчник няма място за „отстъпване назад“. Тази философия е довела Барселона до това да защитава средно на 39,9 метра от вратата си – най-високата защитна линия в Ла Лига.

Този сезон каталунците са отишли още по-далеч — 2,2 метра по-напред в сравнение с миналия сезон, когато вече бяха много пред останалите. Може да изглежда като малка разлика, но в система, основана на прецизност, два метра могат да променят лицето на отбора. Всяка стъпка напред увеличава риска в защита. За Флик това е същността на неговата отбрана – живот в постоянно напрежение и принуждаване на съперника да взема решения по-рано.

От другата страна Мбапе е пълната противоположност. Там, където Барселона търси ред, той намира хаос. Той живее за онзи миг, в който защитата тръгва напред, а подаването вече е направено. В първото си Ел Класико той непрекъснато попадаше в капана – общо 12 засади, от които осем негови, и отменен гол при загубата с 0:4 на „Бернабеу“. Това беше дебютът на Флик в такъв сблъсък и първият сигнал, че скоростта на французина може да се обърне срещу него.

Оттогава всяка среща е урок и корекция. Втората завърши с една засада, третата – със седем, четвъртата – с пет и хеттрик за него. Реал Мадрид загуби и трите, но сюжетът се промени – Мбапе започна да разбира как да маневрира по ръба, без да попадне в германския капан.

Статистиката потвърждава усещането, че Барса е майстор на линията на засадите. Барселона предизвиква средно 4,89 засади на 90 минути – най-високият показател в Ла Лига. Тяхната система разчита на прецизността във времето на подаването, което работи в тяхна полза. Реал Мадрид, от своя страна, се научи да живее под това напрежение – тимът е намалил средния си брой засади от 2,24 на 1,56 на мач този сезон, което показва тактическа промяна.

Част от това се дължи на високата преса на Чаби Алонсо, който избутва съперниците назад и намалява пространството зад защитата. В тази нова среда Мбапе остава водещият фактор – от 19 засади на Реал в 12 мача, 11 са негови.

И все пак Барселона никога не е успявала напълно да го неутрализира. Мбапе има 11 гола срещу тях в осем мача в кариерата си – 6 с ПСЖ и 5 с Реал Мадрид, включително и първия му гол от пряк свободен удар като професионалист.

Всеки сблъсък с Барселона оставя следа във французина, дори когато губи. Отношението му към този съперник е непрестанно предизвикателство. В неделя червената линия отново ще бъде очертана – Барселона ще изтегли защитата си до ръба на пропастта, а Мбапе ще чака от другата страна, готов да я прекрачи", завършва анализът на "Марка".

